Marc Kosicke, agente de Jurgen Klopp, foi questionado sobre as recentes notícias que dão conta da possibilidade do treinador, que fez uma pausa sabática na carreira de técnico, rumar ao Real Madrid ou à seleção do Brasil

«Jurgen está muito contente com o seu novo papel como chefe de futebol na Red Bull», referiu o empresário em declarações Sky alemã.

De recordar que os rumores relativamente à seleção canarinha surgiram após a saída de Dorival Júnior, tendo sido apontado também o português Jorge Jesus, e adensaram-se perante a iminente queda de Carlo Ancelotti do comando técnico do Real Madrid.

Ancelotti parece ter os dias contados nos merenges, com a eliminação da Liga dos Campeões nos «quartos» e o segundo lugar na liga espanhola atrás do rival Barcelona, a quem ainda não ganhou esta temporada e chegou inclusivamente a ser goleado. Segundo alguma imprensa, Xabi Alonso surge agora como o alvo preferencial do presidente dos merengues, Florentino Pérez.