O namoro de Jurgen Klopp por Diogo Jota já vem bem do passado e o técnico do Liverpool afirmou, na antecâmara de mais uma jornada da Liga dos Campeões, que gostou do português desde que viu o seu primeiro jogo no Wolverhampton.

«Honestamente, gostei do Diogo desde o primeiro jogo em que o vi no Wolverhampton», afirmou, em declarações à UEFA, publicadas esta segunda-feira.

«Ele não tinha ideia disso, obviamente, mas para mim foi sempre claro que, quando fosse possível, eu iria avançar por ele, porque é muito, muito interessante e tem uma carreira emocionante até agora: o que ele fez, de onde veio. Gostei da disciplina que ele mostrou, a criatividade, o desejo. E as habilidades dele são muito boas. Portanto, já tinha bons sinais, antes de o contratarmos, de que poderia correr bem», concluiu.

Diogo Jota leva nove golos em 14 jogos oficiais pelo Liverpool em 2020/2021.

O Liverpool recebe o Ajax às 20 horas de terça-feira, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os ingleses lideram o grupo D com nove pontos e têm neste um jogo importante para selar a qualificação, em Anfield. O Ajax e a Atalanta têm sete pontos cada e estão também na luta pela passagem aos oitavos de final.