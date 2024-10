A ida do treinador alemão Jürgen Klopp para o cargo de diretor geral de futebol da Red Bull teve eco (natural) na imprensa germânica, com várias críticas à opção de carreira do antigo técnico do Liverpool, ao longo do dia de quarta-feira.

O Der Spiegel referiu que Klopp apresentou-se como o «Normal One» em Liverpool, contrastando com o «Special One», mas que agora seguiu outro caminho. «Internalizou os mecanismos normais da indústria: o dinheiro», refere o jornal alemão.

Mais longe na crítica foi o jornalista Günter Klein, do Münchner Merkur. «Klopp está tão errado quanto os seus dentes. O da em que Klopp morreu», referiu, através da rede social X. «Klopp, que disse que votaria sempre na esquerda, junta-se a uma empresa cujas atividades mediáticas contribuíram significativamente para a ascensão da direita», opinou, ainda.

«Assinar com a Red Bull (…) torpedeia tudo o que os seus apoiantes acreditam que ele representa. Klopp, aparentemente, está a fazer um pacto com o diabo», escreveu, por seu turno, o T-Online, num texto de opinião de William Laing.