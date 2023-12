O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, foi protagonista de mais um episódio com jornalistas: desta vez irritou-se com Marcus Buckland, da Amazon, após a vitória frente ao Sheffield United (2-0), na quarta-feira. Em causa esteve uma observação que o jornalista fez sobre o próximo jogo do Liverpool ser no próximo sábado, no «horário de início de jogo favorito (12h30)» de Klopp, algo que o treinador alemão não gostou, tendo chamado o jornalista de «ignorante».

Ao ouvir a piada, o treinador do Liverpool não gostou e atirou: «É mesmo bom fazer uma piada sobre isso, a sério! Agora [ndr: ontem à noite] vamos para casa, não sei a que horas chegamos, se calhar por volta da uma ou duas da manhã, depois jogamos outra vez. Temos dois treinos, quinta [hoje] e sexta [amanhã]. É recuperar e jogar outra vez. O Crystal Palace jogou hoje [ontem] à noite, por isso está bem, mas apercebo-me que também não entendes isso, mesmo trabalhando no meio do futebol. Se fazes uma piada sobre este assunto és completamente ignorante. Mas é bom para o entretenimento», afirmou.

O jornalista, ao aperceber-se da situação, tentou pedir desculpa ao treinador, afirmando que não estava a tentar ser desrespeitoso. Mas o treinador alemão respondeu rispidamente. «Foste desrespeitoso. Tu podes dizer o que queres, mas eu não posso», referiu Klopp.

Já com uma notável irritação de Klopp, Marcus Buckland tentou acabar a entrevista naquele momento, desejando muito sucesso no jogo de sábado, mas o entrevistado acrescentou: «Vai dizer isso também ao Crystal Palace! Muito obrigado.»

No fim, o treinador alemão cumprimentou os jornalistas presentes, largou o microfone na mesa e deixou o local a passos apressados, mostrando clara desaprovação.