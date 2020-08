O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, admite pôr um ponto final na carreira em 2024, ano em que termina a ligação ao clube inglês.

Em entrevista à revista germânica Sportbuzzer, publicada esta segunda-feira, Klopp diz que vai folgar um ano quando deixar o Liverpool e perceber se o futebol ainda mexe consigo ao ponto de regressar.

«Quando acabar o contrato, vou tirar um ano de folga e, depois disso, vou perceber se sinto ou não falta do futebol. Se não sentir falta, será o fim do técnico Jurgen Klopp», afirmou o homem que guiou o Liverpool ao primeiro título no principal campeonato inglês desde 1990.

«Se um dia deixar de ser treinador, não vou sentir falta da tensão brutal antes de cada jogo. Não é um momento de prazer», sublinhou o alemão, eleito esta época o melhor treinador da Premier League.

Apesar desta ponderação de vida e carreira, Klopp garante que continua com «fome por títulos» e que o Liverpool quer conquistar tudo em 2020/2021. «Estamos prontos e queremos fazer ainda melhor. Não vamos estar apenas a defender títulos, queremos ganhar outros», vincou Klopp, que também já venceu uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia pelos reds.