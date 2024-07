A cumprir uma espécie de pausa sabática no futebol, Jürgen Klopp admite a possibilidade de não voltar a treinar qualquer equipa no futuro.

«Sou demasiado novo para me limitar a jogar padel e passar o tempo com os meus netos. Vou trabalhar em algo. Treinar? Descartaria isso neste momento. Veremos como estão as coisas daqui a uns meses. De momento, nada está a acontecer», disse no Congresso Internacional dos Treinadores, em Wurzburg, na Alemanha.

Garantindo que não resolveu parar por «capricho», o treinador de 57 anos reiterou que o futuro continuará a passar pelo futebol, mesmo que noutras funções. E deu a entender que a decisão final sobre se coloca um ponto final na carreira pode estar para breve. «Talvez possamos falar sobre isso novamente daqui a uns meses. Ainda quero trabalhar no futebol e ajudar pessoas com a minha experiência e contactos. Veremos o que surgirá», apontou o ex-técnico do Liverpool.