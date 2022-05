O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, confirmou esta sexta-feira que o futebolista belga Divock Origi, em fim de contrato com o clube, está de saída no verão.

«Eu espero que o Div tenha uma despedida especial. Para mim, ele será sempre uma lenda do Liverpool. Soa estranho com a quantidade de jogos que ele teve, mas foi uma alegria trabalhar com ele. Ele é um dos jogadores mais importantes que eu tive. Para onde quer que ele vá, ele vai ser bem-sucedido, a 100 por cento», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da última jornada da Premier League, frente ao Wolverhampton.

«É um jogador excelente, um rapaz excelente, todos na equipa o adoram. Vai ser um momento duro quando ele sair», referiu.

Origi chegou ao Liverpool em 2015, oriundo do Lille, tendo estado longe de ser titular indiscutível no Liverpool ao longo dos sete anos de ligação ao clube. Em 2017/2018, chegou mesmo a ser emprestado ao Wolfsburgo, voltando na época seguinte.

O belga está ligado, porém, a vários golos importantes na história do clube, como, por exemplo, o que marcou na final da Liga dos Campeões de 2019, frente ao Tottenham.

Origi conquistou, ainda, uma Supertaça Europeia, um Mundial de Clubes, uma Premier League, uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga pelos reds. Resta saber se ainda pode ganhar mais dois títulos, pois o Liverpool ainda disputa a Premier League deste ano e tem ainda a final da Liga dos Campeões.