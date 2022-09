O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, sublinhou esta sexta-feira que o avançado uruguaio Darwin Núñez está em boa forma, numa altura em que o ex-Benfica volta a estar disponível nos reds, depois de três jogos de suspensão.

«Quando ele teve a suspensão de três jogos, olhámos para isso e vimos que o jogo de regresso era o dérbi. Ele aprendeu a lição e está em boa forma. Vejam como passámos pelos últimos dois jogos. Não vimos como algo mau o facto de ele estar de fora», disse Klopp, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Everton, que tem como palco Goodison Park, para a 6.ª jornada da Premier League (sábado, 12h30).

«Tentámos dar-lhe mais informação extra, tanto física como taticamente. Ele está feliz por não estar mais suspenso. Dei-lhe um “mais cinco” e um cachaço para ele não se esquecer», disse ainda Klopp.

Darwin falhou a visita ao Manchester United que terminou com derrota por 2-1 e as duas primeiras vitórias do Liverpool no campeonato: 9-0 ao Bournemouth e 2-1 ao Newcastle, ambas em casa, depois da expulsão ante o Crystal Palace, no empate a uma bola, a 15 de agosto.

O lance que valeu os três jogos de suspensão a Darwin: