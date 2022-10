Depois de um início de temporada turbulento, Darwin Núñez já leva quatro golos nos últimos quatro jogos. Jurgen Klopp voltou a analisar o momento da chegada do uruguaio ao Liverpool e mostrou-se, mais uma vez, confiante na sua evolução.

«Darwin chegou depois de uma pequena pausa no verão, esteve na Ásia, não falava uma palavra [de inglês] sendo jovem... o Liverpool é um grande clube, é um grande passo para ele, foi caro e tudo mais. Esse tipo de coisas. Fez o primeiro jogo e todos os olhos estavam postos nele. É como se estivesse tudo escuro e houvesse apenas uma luz e é o holofote nele. Teve de lidar com isso», frisou o timoneiro dos reds na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Leeds, no sábado.

O técnico germânico destacou o «golo importante» logo na estreia frente ao Manchester City, que antecedeu o cartão vermelho, já num jogo da Premier League, diante do Fulham, por uma agressão.

«Ele sentiu-se envergonhado por ter feito isso», reconheceu Klopp.

«Por todas estas coisas, os números dele são incríveis. Se me falarem sobre xGs [golos esperados], tenho a certeza de que os xGs dele também são bem altos. Falhou algumas oportunidades, mas também marcou. Ele está envolvido em muitos momentos de finalização», acrescentou.

Klopp diz que Darwin tem dado «grandes passos», o que «significa que está cada vez mais adaptado».

«O potencial é incrível. Não é só velocidade, a atitude é muito boa, ele é um verdadeiro trabalhador. Sei que há algumas pessoas por aí que pensam: 'Tecnicamente, não tenho a certeza [se é bom], o primeiro toque...'. É incrível. O facto de ele não mostrar isso a toda a hora, não tem nada a ver com técnica. Pode ser resultado de estar pouco consciente, da orientação ou assim, mas é possível desenvolver e aprender tudo», rematou.