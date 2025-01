O alemão Jurgen Klopp, apresentado esta terça-feira como diretor de futebol global da Red Bull, mostrou esperanças de que o futebolista egípcio Mohamed Salah fique no Liverpool, clube que Klopp orientou como treinador até ao fim da época passada.

«Eu espero que ele fique, é o maior avançado que o Liverpool teve nos tempos modernos. Há outros, mas é um jogador fantástico, um grande ser humano, um atleta fora do comum, o melhor embaixador que o vosso país [ndr: Egito] podia ter, espero que ele fique no Liverpool», disse Klopp, em conferência de imprensa, em Salzburgo, em resposta a um repórter egípcio.

A propósito do recrutamento de talento, Klopp respondeu ainda, no seguimento da afirmação sobre Salah, que a Red Bull poderá ir a qualquer país do mundo e não vai fazer distinções nesse sentido.

«Não vamos diferenciar o talento que queiramos desenvolver, se for no Egito, vamos ao Egito, sem problema, mas temos de começar aqui. Mas [no Egito] têm bons jogadores e é bom para vós», referiu, ainda.

As declarações de Klopp surgem cerca de 11 dias depois de Salah, que está em final de contrato, ter revelado que este seria o seu «último ano» no clube inglês.

Esta foi a primeira conferência de imprensa desde que Klopp foi anunciado, a 9 de outubro de 2024, no novo cargo, depois de, como treinador, ter orientado o Mainz de 2001 a 2008, o Borussia Dortmund de 2009 a 2015 e o Liverpool de 2015 a 2024.