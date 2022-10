O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, tem deixado algumas críticas ao poder económico dos rivais do Manchester City, mas as últimas declarações, antes do duelo do fim de semana (vitória por 1-0), não caíram bem no seio dos citizens.

Klopp apontou que PSG, Newcastle e o City, que é propriedade de Sheikh Mansour, podiam «fazer o que querem financeiramente» e em conferência de imprensa foi questionado sobre a possibilidade de essas declarações roçarem a linha da xenofobia.

«Eu conheço-me. E não me podem atingir com algo que está a quilómetros de distância da minha personalidade. Se eu fosse [xenófobo], odiava-me a mim próprio por ser assim», afirmou, citado pela BBC.

«Muitas vezes disse coisas que estavam um pouco abertas para mal-entendidos, sei disso. Não foi intencional, apenas, às vezes, dizes certas coisas e pensas: 'Oh meu Deus! Pode ser interpretado assim'. Mas este não é um desses momentos. Começou com uma pergunta [sobre como competir com o Man. City] e eu respondi», explicou.

Recorde-se que, no final do encontro, Pep Guardiola afirmou que os adeptos em Anfield Road lhe atiraram moedas.