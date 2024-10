Já se passaram mais de seis anos, mas Jürgen Klopp ainda não perdoou Sergio Ramos pela entrada dura sobre Mohamed Salah, na final da Liga dos Campeões de 2018. Ainda antes da meia-hora de jogo, o defesa-central do Real Madrid lesionou o egípcio do Liverpool, quando o jogo estava empatado a zero, ao puxá-lo pelo braço direito.

«O senhor Ramos é mesmo um bom tipo?», questionou o antigo treinador do Liverpool no podcast de Toni Kroos, “Einfach mal Luppen”. «É um companheiro de equipa muito bom», respondeu o antigo médio.

«Custa-me a crer. Não é o meu jogador preferido, mas tudo bem. A ação foi brutal. É claro que ele não pode saber que está a magoar o ombro, mas todos sabemos que aceitou aquilo com alegria. Nunca consegui perceber essa mentalidade, nunca tive jogadores assim e, quando tive, fiz com que se fossem embora», afirmou Klopp.

No mesmo podcast, Klopp respondeu às críticas que recebeu por se ter juntado à Red Bull. A partir de janeiro de 2025, o germânico vai assumir funções como diretor geral de futebol da Red Bull, para supervisionar a rede de clubes da companhia austríaca.

«Não podes tomar uma decisão dependendo das reações que vão existir. Eu não queria pisar os calcanhares de ninguém. Adoro todos os meus antigos clubes, mas não sei o que poderia ter feito para que todos ficassem felizes», confessou.

«Tenho 57 anos e ainda posso trabalhar mais alguns anos, mas não me vejo à margem por enquanto. Ficou claro para mim que faria algo e, depois, surgiu a Red Bull. Não posso sondar os fãs e perguntar-lhes: “o que devo fazer?”. Se eu tivesse ido para o Bayern [Munique], teria havido uma grande revolta em Dortmund. O que devo fazer? Eu quero continuar a trabalhar. Se organizares a tua vida tentando agradar a todos, vais descobrir que falharás todos os dias», concluiu.