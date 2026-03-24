Jurgen Klopp, antigo treinador do Liverpool e atual chefe do futebol global da Red Bull, negou os rumores que o ligavam à possibilidade de treinar o Real Madrid, sucedendo a Álvaro Arbeloa na próxima temporada.

«Isso é tudo mentira. Eles não ligaram nem uma vez, nem uma única vez. Podem perguntar ao meu agente. Eles também não ligaram para ele», afirmou o alemão, em declarações à Magenta TV.

O antigo técnico do Liverpool, de 58 anos, está sem treinar desde 2024, mas não descarta um regresso aos bancos no futuro.

«Agora não estou a pensar nisso. Para minha idade, sou bastante avançado na vida, mas como treinador ainda não terminei completamente. Ainda não cheguei à idade da reforma. Quem sabe o que pode acontecer nos próximos anos? Mas, de momento, não há nada planeado», acrescentou.