Klopp: «Real Madrid? Não me ligaram uma única vez»
Treinador alemão nega contactos dos «merengues» mas não descarta um regresso aos bancos
Treinador alemão nega contactos dos «merengues» mas não descarta um regresso aos bancos
Jurgen Klopp, antigo treinador do Liverpool e atual chefe do futebol global da Red Bull, negou os rumores que o ligavam à possibilidade de treinar o Real Madrid, sucedendo a Álvaro Arbeloa na próxima temporada.
«Isso é tudo mentira. Eles não ligaram nem uma vez, nem uma única vez. Podem perguntar ao meu agente. Eles também não ligaram para ele», afirmou o alemão, em declarações à Magenta TV.
O antigo técnico do Liverpool, de 58 anos, está sem treinar desde 2024, mas não descarta um regresso aos bancos no futuro.
«Agora não estou a pensar nisso. Para minha idade, sou bastante avançado na vida, mas como treinador ainda não terminei completamente. Ainda não cheguei à idade da reforma. Quem sabe o que pode acontecer nos próximos anos? Mas, de momento, não há nada planeado», acrescentou.