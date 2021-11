Com a boa disposição que também o caracteriza, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, aproveitou uma pergunta sobre o facto de ser seguido por outros colegas de profissão pela sua liderança para falar do personagem Ted Lasso, da série norte-americana com o mesmo nome.

«Ted Lasso mencionou-me. Ted Lasso mencionou que olhou para nós um pouco. É melhor do que ter o troféu para melhor treinador (risos)», disse Klopp, em alusão à personagem protagonizada pelo ator Jadon Sudeikis, após o jogo de quarta-feira para a Liga dos Campeões, que terminou com vitória por 2-0 sobre o Atlético de Madrid.

Sudeikis inspirou-se, não só, mas também em Klopp, para a criação do personagem Ted Lasso, um treinador inexperiente que lidera o clube fictício AFC Richmond, na Premier League. «Quando eu ouvi sobre [Klopp] levar a sua equipa ao karaoke, eu disse: “Oláááá, ideia para uma história’», afirmou Sudeikis, à Sports Illustrated.

De resto, Klopp e Lasso têm pouco que ver um com o outro, até porque o personagem percebe pouco de futebol, facto que o leva a situações bizarras e cómicas ao longo do enredo.