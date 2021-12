O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, confirmou na manhã desta sexta-feira que a equipa dos reds tem mais três casos de covid-19, mas não revelou os nomes e afirmou mesmo que ainda será preciso fazer os testes PCR para confirmar em absoluto as infeções.

«Temos três novos casos de covid-19 na equipa e mais alguns no staff, por isso não é bom», afirmou, na conferência de imprensa antes do jogo com o Chelsea.

«Não estou [ndr: autorizado a revelar os nomes], porque ainda temos de completar o processo, fazer um PCR e essas coisas todas, mas vão ver, depois de amanhã, na ficha de jogo. Vai ser bem claro quem é que está afetado ou infetado», afirmou.

Questionado sobre se o encontro com os azuis de Londres poderá ser adiado caso a situação se agrave até lá, Klopp foi curto e claro. «Ainda não, mas não sabemos», apontou.

«Como já disse antes, parece uma lotaria pela manhã, quando chegas e esperas pelo resultado. Agora é quase dia após dia, um caso, outro. Não sabemos como ficará dentro de algumas horas», considerou.

Certas são as baixas, por problemas musculares, de Thiago Alcântara e Takumi Minamino.

O Chelsea-Liverpool, da 21.ª jornada da Premier League, está agendado para as 16h30 de domingo.