Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, comentou esta sexta-feira a decisão da permanência de Xabi Alonso no leme do Bayer Leverkusen, ele que tinha sido apontado ao clube inglês para render o técnico alemão, que vai deixar o clube inglês no final da época.

«Por um lado, estou a falar de um jovem treinador que tem estado bem. Já estive numa situação similar (no Dortmund) e fiz basicamente o mesmo. Nunca me arrependi. Ele está a fazer um excelente trabalho no Bayer Leverkusen. É muito interessante de ver. Têm uma grande equipa e vão mantê-la, provavelmente, na próxima época. Entendo que queira continuar», referiu em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Brighton, que se realiza no próximo domingo, às 14h.

Quando questionado sobre haver uma elevada expetativa nos jogadores que se tornam treinadores, e que muitas vezes dão um salto muito rápido na carreira, tal como poderia ter acontecido a Alonso, Klopp atirou que a equipa do Leverkusen é muito forte e que não consegue pensar nessa situação.

«Não faço ideia. Não me consigo pensar nessa situação. Vocês acham que ele vai ficar no Leverkusen por pensar ser demasiado rápido (mudar de clube)? Não acho que possam comparar isso. Não sei quantos jogos viram deles, mas são realmente impressionantes. Não é só sobre o que construiu no ano passado. Eles criaram uma mentalidade em campo e mantiveram isso, por isso é que são incríveis. Venceram vários jogos com golos tardios, é de loucos. Para alguns pode ser demasiado cedo, mas para outros não, por isso não sei», concluiu.