O treinador alemão Jürgen Klopp está de volta ao futebol, a partir de 1 de janeiro de 2025. Não para treinar clubes, mas para ser o diretor geral de futebol da Red Bull, para supervisionar a rede de clubes da companhia austríaca.

«Jürgen Klopp assumirá uma nova função como diretor geral de futebol na Red Bull, a partir de 1 de janeiro de 2025», refere a Red Bull, em comunicado, ao início da manhã desta quarta-feira.

«Na sua nova posição, o alemão supervisionará a rede internacional de clubes de futebol da Red Bull. Ele não estará envolvido nas operações diárias dos clubes, mas vai fornecer visão estratégica, apoiando diretores desportivos individuais no avanço da filosofia da Red Bull. Adicionalmente, vai apoiar a operação global de olheiros da organização e contribuir para o treino e desenvolvimento de treinadores», detalha a companhia.

O grupo Red Bull conta com clubes como o Salzburgo (Áustria), Leipzig (Alemanha), Bragantino (Brasil) – treinado pelo português Pedro Caixinha – ou o New York Red Bulls (EUA).

«O papel mudou, mas a minha paixão…»

Citado em comunicado da Red Bull, Klopp, de 57 anos, diz que «o papel pode ter mudado, mas a paixão pelo futebol e pelas pessoas que fazem do jogo o que ele é não».

«Juntando-me à Red Bull a nível global, quero desenvolver, melhorar e apoiar o incrível talento futebolístico que temos à disposição. Há muitas formas para fazermos isto, utilizando o conhecimento de elite e a experiência que a Red Bull possui, para aprender de outros desportos e indústrias», refere Klopp, que diz ver o seu papel «principalmente como um mentor para os treinadores e para a gestão dos clubes da Red Bull».

Como treinador, Klopp orientou o Mainz de 2001 a 2008, o Borussia Dortmund de 2009 a 2015 e o Liverpool de 2015 a 2024.

A cláusula pela seleção

A Red Bull não detalhou esta informação, mas segundo o jornalista Florian Plettenberg, Klopp guardou uma opção de saída no vínculo com a companhia, caso surja a hipótese de treinar a seleção da Alemanha no futuro.