Alex Oxlade-Chamberlain vai ficar de fora dos próximos compromissos oficiais do Liverpool, a contas com uma lesão num dos ligamentos de um tornozelo.

«Temos três ligamentos na parte externa do tornozelo e o Alex tem um deles com problemas. Temos de ver o quão rápido conseguimos resolver isto. Pode demorar um pouco ou ser bastante rápido, mas claramente não tem hipóteses para o Boxing Day e para o resto do ano», afirmou Klopp, em conferência de imprensa, na terça-feira, no lançamento do duelo com o Leicester, marcado para as 20 horas de quinta-feira.

É mais um problema para um jogador que perdeu quase toda a temporada 2018/2019, devido a uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito. Oxlade saiu com problemas da final do Mundial de Clubes, ante o Flamengo, ao minuto 75.

Em jogo está, para o Liverpool, aumentar, manter ou perder alguma distância na liderança da Premier League, na casa do segundo classificado. A equipa de Klopp soma 49 pontos e o Leicester 39.