A Federação dos Países Baixos divulgou esta sexta-feira uma lista alargada de 34 pré-convocados para a fase final do Euro2020, com destaque para duas estreias e dois regressos.

Jurriën Timber (Ajax) e Cody Gakpo (PSV Eindhoven) foram chamados pela primeira vez, enquanto Rick Karsdorp (Roma) e Anwar El-Ghazi (Aston Villa) estão de volta às opões do selecionador Frank de Boer.

Uma lista, que terá de ser reduzida a 26 (até 26 de maio), que confirma a ausência de Van Dijk, que vai falhar a fase final, mas que ainda integra Daley Blind que dificilmente recuperará a tempo de ser chamado para a competição que vai decorrer de 11 de junho a 11 de julho.

