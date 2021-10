David Henderson, piloto de aviões que intermediou a viagem de Emiliano Sala de França para o Reino Unido, durante a qual o futebolista perdeu a vida a 21 de janeiro de 2019, foi declarado culpado por colocar em risco a segurança da aeronave.

Recorde-se que Henderson encontrava-se na altura de férias em Paris e, por isso, não operou o voo, mas contactou outro piloto (David Ibbotson) para efetuar o serviço.

O tribunal de Cardiff, no País de Gales, considerou Henderson culpado da maioria das acusações, isto depois de o próprio piloto, de 66 anos, ter assumido que organizou a viagem sem as devidas autorizações necessárias, tendo também ignorado as más condições meteorológicas.

Ibbotson, que também morreu no desastre, tinha a licença de piloto comercial expirada desde novembro de 2018 e não estava capacitado para voar à noite.

A pena de Henderson será conhecida em 12 de novembro. Enfrenta uma condenaçao que pode ir até aos cinco anos de prisão.

Emiliano Sala estava em processo de transferência do Nantes para o Cardiff.