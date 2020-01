A polícia espanhola está a realizar buscas esta quarta-feira na sede do Málaga para recolher informações financeiras sobre o emblema da segunda divisão espanhola.

Uma ação que surge depois de o Tribunal de Instrução de Málaga ter ordenado as buscar, depois de ter sido apresentado uma queixa anónima no passado mês de outubro por pequenos acionistas do clube.

O presidente do Málaga, o xeique Abdullah Al-Thani, assim como os filhos Nasser, Nayef e Rakan, todos membros do conselho de administração, foram chamados a depor por vários crimes, entre eles o de apropriação indevida.