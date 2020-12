O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) deu razão ao Barcelona contra o Santos num caso que envolve o futebolista Gabriel Barbosa, mais conhecido por Gabigol. O clube brasileiro foi condenado a pagar 2,9 milhões de euros aos catalães, noticia a Cadena SER, esta quinta-feira.

A situação está relacionada com um direito de preferência do Barcelona por Gabigol, que ficou acordado quando Neymar se mudou do Brasil para Camp Nou, em 2013.

O caso foi precipitado quando Gabigol chegou ao futebol europeu, mas contratado pelo Inter de Milão, em 2016, o que motivou uma denúncia do Barcelona, a propósito do direito de preferência e por não ter sido notificado da transferência para os italianos.

Este é mais um problema financeiro acrescido para o Santos, numa altura em que o clube tem em mãos a possibilidade de transferir Lucas Veríssimo e ainda obter algum encaixe financeiro com o central, que permita equilibrar as contas do clube.

Na última semana, o presidente do Santos, Orlando Rollo, afirmou que os jogadores estavam «revoltados» com o facto de o Conselho Fiscal do Santos ter vetado a venda de Lucas Veríssimo ao Benfica. «Reunimos com o plantel e equipa técnica e deixámos claro que seria necessário negociar alguém para pagar as contas», disse, na ocasião, Orlando Rollo, ao UOL Esporte.