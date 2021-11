O At. Mineiro recebeu e venceu o Juventude, por 2-0, na noite deste sábado e segue líder do Brasileirão.

O brasileiro Hulk este novamente em destaque ao apontar os dois golos do encontro, em apenas quatro minutos. O primeiro, aos 72 minutos, através de grande penalidade e o segundo, logo depois, surgiu após um ataque rápido do Galo, que o ex- FC Porto definiu com belo efeito.

O Flamengo também venceu na visita ao terreno do Internacional, por 2-1 e continua no segundo posto, com 66 pontos, menos oito que o At. Mineiro.