O presidente da Associação Europeia de Clubes (ECA), Nasser Al-Khelaifi, confirmou este sábado que a Juventus solicitou o regresso à associação, deixando Real Madrid e Barcelona como os dois únicos clubes ainda ligados ao projeto da Superliga Europeia.

Citado em nota da ECA, cujo Comité Executivo reuniu este sábado em Londres pela última vez na época 2023/24, em dia de final da Liga dos Campeões, Al-Khelaifi referiu que o retorno da Juventus à ECA vai ser formalizado em breve. No último verão, o clube italiano já tinha anunciado a intenção de desistir do projeto da Superliga.

«Começo o encontro com notícias significativas: depois de muitos encontros recentes com a sua administração e proprietários, tenho o prazer de informar que a Juventus solicitou o regresso à ECA, que vai ser formalizado em breve», referiu o também presidente do PSG, citado em comunicado do organismo.

À margem do encontro, e em declarações ao jornal Marca, Al-Khelaifi disse também esperar que Barcelona e Real Madrid voltem em breve à ECA.

«Esperamo-los de braços abertos, queremos que estejam aqui connosco. Duas equipas não podem jogar 20 jogos uma contra a outra. Respeito muito os dois clubes, os seus adeptos, que são muito grandes, mas não faz sentido estarem à margem», referiu, apontando que será mais fácil com o Barcelona do que com o Real Madrid.

«Sim, creio que o Barcelona estaria mais perto. O Barcelona precisa de estar aqui mais do que qualquer outro, pela sua situação. Se eu fosse presidente do Barcelona, voltaria amanhã. Laporta é uma boa pessoa e creio que o Barcelona seria o clube mais beneficiado, face à sua situação», entende Al-Khelaifi que, por outro lado, sobre o PSG, respondeu sobre a saída de Kylian Mbappé.

«É uma nova era para nós, estamos muito agradecidos a Messi, Neymar e Mbappé por tudo o que fizeram pelo clube. Fizemos uma grande época, só com duas derrotas que nos impediram de estar aqui [ndr: em Londres, na final da Champions]. A temporada foi melhor do que o esperado e o PSG centra-se no coletivo, em ter uma grande equipa, com um grande treinador, que é o que temos», sublinhou.