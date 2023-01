Depois de um mau arranque de temporada, a Juventus atravessava um bom período ao nível dos resultados desportivos e estava no terceiro lugar do campeonato italiano. Contudo, na sexta-feira a vecchia signora foi penalizada com a dedução de 15 pontos devido a irregularidades nas transferências de jogadores e caiu para o 10.º lugar, agora com 22 pontos.

Este sábado, na antevisão ao jogo com a Atalanta, o treinador Massimiliano Allegri contou como reagiu à decisão.

«Quando me disseram que o pedido era de nove pontos, comecei a fazer contas para perceber quantos faltavam para a Liga dos Campeões. Quando soube que eram menos 15, fiz outro cálculo, novamente para perceber a que distância estávamos da zona da Europa», assumiu em conferência de imprensa.

«Deceção ou raiva? Não, é um facto. Temos de aceitar a decisão, estas coisas não devem preocupar o lado desportivo. Estou convencido de que os rapazes farão os possíveis para tirar o máximo proveito disto e fazer algo extraordinário. Todas as situações devem ser transformadas em oportunidades. Não podemos dizer onde estaremos em junho, mas temos 60 pontos disponíveis no campeonato», prosseguiu.

«Vamos dar um pequeno passo de cada vez, depois vamos focar-nos na Liga Europa, que nos permitiria ir à Liga dos Campeões, e na Taça de Itália», atirou ainda.

A classificação atualizada da Serie A

Allegri acrescentou que, para a equipa, «nada mudou» e os jogadores só têm de «pensar no relvado». O técnico da Juve garantiu ainda que vai continuar no comando da equipa.

«Sou o treinador da Juventus e vou ficar aqui, a menos que me mandem embora. Em certos momentos, tens de ser responsável e homem. Quando as coisas estão bem, todos estão bem, quando existe uma dificuldade é mais estimulante. Estamos a 12 pontos do quarto classificado [Lazio], estamos a tentar lidar com a situação da melhor maneira», rematou.

A Juventus, note-se, vai recorrer desta decisão.