O extremo português Francisco Conceição está de volta na Juventus, tendo integrado o treino da manhã desta segunda-feira com os colegas de equipa, na véspera da visita ao Club Brugge (terça-feira, 20h00), para o jogo da 7.ª e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Conceição lesionou-se no aquecimento do jogo ante o Milan, das meias-finais da Supertaça de Itália, no passado dia 3, no qual ia ser titular. Falhou esse jogo – que viu do banco – e os três seguintes, ante Torino, Atalanta e novamente Milan, todos para a Serie A italiana.

Além de Conceição, o treinador da Juventus, Thiago Motta, também pôde contar com o turco Kenan Yildiz e o norte-americano Weston McKennie, jogadores que saíram tocados na vitória por 2-0 ante o Milan, no sábado.

Na sessão, em estreia, esteve também o avançado francês Randal Kolo Muani, autorizado a treinar com a equipa de Turim, enquanto são finalizados os últimos detalhes da transferência com o Paris Saint-Germain.