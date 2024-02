A Juventus informou, esta quinta-feira, que Leonardo Bonucci retirou a queixa que tinha apresentado no último verão contra o clube de Turim, por danos morais e profissionais. O jogador teria sido afastado do restante plantel e colocado a treinar à parte.

«Leonardo Bonucci retirou o seu recurso arbitral interposto contra a Juventus, que aceitou a resolução definitiva do litígio, sem quaisquer consequências financeiras. A Juventus e Leonardo Bonucci estão plenamente satisfeitos com o encerramento deste assunto, que deixa intacto o caminho e a relação vencedora construída ao longo dos anos», lê-se no comunicado da vecchia signora.

Bonucci alegava ter sido impedido de aceder ao ginásio do centro de treinos, bem como à piscina e ao restaurante.

O defesa-central de 36 anos, refira-se, rumou ao Union Berlim no verão, mas em janeiro assinou pelo Fenerbahçe.