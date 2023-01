Juventus e Atalanta empataram este domingo a três bolas, em Turim, numa partida a contar para a 19.ª jornada da liga italiana.

A formação de Bérgamo entrou melhor e colocou-se a vencer logo aos quatro minutos, por Lookman. Contudo, Angel Di María, de penálti, estabeleceu o empate aos 25.

A Juve confirmou a reviravolta por Milik, aos 34m, mas na segunda parte os comandados de Gasperini passaram novamente para a frente do marcador. Joakim Maehle fez o 2-2 aos 46 minutos a passe de Lookman e o nigeriano bisou pouco depois (53m) para completar nova reviravolta no jogo.

Aos 65 minutos, porém, a vecchia signora dispôs de um livre em zona frontal e Danilo marcou depois de um toque de Di María, que cobrou a bola parada.

Com este resultado, a Juventus, que esta semana foi penalizada com a perda de 15 pontos na classificação, está agora no nono lugar, à condição, com 23 pontos. A Atalanta, por seu turno, ocupa o quinto posto, com 35.

Também este domingo, a Udinese, com Beto a titular, venceu no reduto da Sampdoria, por 1-0.

Já o Monza, de Dany Mota (lançado após o intervalo), empatou a uma bola na receção ao Sassuolo.