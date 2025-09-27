O jogo grande deste sábado em Itália terminou com uma divisão de pontos. A Juventus, que contou com João Mário a sair do banco, empatou em casa diante da Atalanta (1-1).

Numa primeira parte que parecia estar destinada a não ter golos, a equipa da casa levou com um balde de água fria já nos descontos. Kamaldeen Sulemana, avançado ganês, inaugurou o marcador (45+1m),

Com a necessidade de responder à desvantagem, em casa, Igor Tudor promoveu muitas mexidas no segundo tempo, entre elas a entrada de João Mário aos 54 minutos.

Com o português ex-FC Porto em campo, a Juventus restabeleceu o empate na partida pelos pés de Juan Cabal (78m). A Atalanta ficou ainda reduzida a dez unidades aos 80 minutos, depois de Marten de Roon ver o segundo amarelo e consequente vermelho.

No entanto, a equipa da Juventus não foi capaz de aproveitar e o resultado final estabeleceu uma divisão de pontos. A «vecchia signora» empata, assim, pela segunda vez consecutiva na Liga.

Na outra partida, a Cremonese, equipa que tem surpreendido, deslocou-se ao terreno do Como para conquistar um ponto. Nico Paz, jovem médio argentino, inaugurou o marcador para a equipa da casa (32m).

Federico Baschiroto restabeleceu o empate aos 69 minutos. Jesus Rodriguez, ex-Betis, viu vermelho direto e deixou a equipa treinada por Fàbregas reduzida a dez unidades. Ainda assim, o resultado não se alterou mas, com o apito final a ditar um empate (1-1).