Foi mesmo até ao último segundo!

Com um golo apontado já nos descontos, a Juventus venceu este sábado na receção ao Verona, por 1-0, e somou o terceiro triunfo consecutivo na liga italiana.

O conjunto de Turim teve dois golos anulados pelo VAR, aos 13 e 53 minutos, ambos da autoria de Moise Kean, mas adiantou-se mesmo no marcador ao cair do pano. Após um cruzamento do lado direito, Arkadiusz Milik cabeceou ao poste, um defesa do Verona falhou o corte e Andrea Cambiaso encostou para golo quando o ponteiro marcava 96 minutos. O tempo de descontos dado pelo árbitro tinha sido, precisamente, seis minutos (!).

Com este triunfo, a vecchia signora sobe à liderança da Serie A à condição, com 23 pontos, mais um do que o Inter e mais dois do que o Milan, equipas que ainda não entraram em ação nesta 10.ª jornada.

Nos outros jogos do dia, o Sassuolo empatou em casa com o Bolonha (1-1), enquanto o Torino venceu no terreno do Lecce (1-0).

