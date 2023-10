A Juventus reagiu ao castigo aplicado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) a Nicolò Fagioli, na sequência do caso de apostas ilegais.

A vecchia signora garantiu que vai dar «total apoio» o jogador de 22 anos e ajudar na «execução do plano terapêutico» indicado pela federação.

«Estamos firmemente convencidos de que o Nicolò, com o apoio do clube, dos seus companheiros, da sua família e dos profissionais que o seguem, vai enfrentar o processo terapêutico e formativo com grande sentido de responsabilidade e, uma vez cumprida a suspensão, irá poder voltar a competir com a devida serenidade», lê-se no comunicado oficial do emblema de Turim.

Recorde-se que o médio da Juventus expôs o seu vício no jogo (ludopatia), tendo ainda revelado que apostou em jogos de futebol, sem que estivesse implicado nos mesmos, o que, de qualquer forma, é proibido.

Fagioli foi suspenso por 12 meses, mas deverá apenas cumprir sete e dedicar os outros cinco a sessões de terapia.