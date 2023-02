A Juventus já tinha vencido a Lazio na Taça de Itália, mas só agora reencontrou o caminho das vitórias no que ao campeonato diz respeito, depois de bater a Salernitana, por 3-0, na 21.ª jornada.

A jogar fora, a vecchia signora venceu com um bis de Dusan Vlahovic (26m, de penálti, e 47m) e outro tento de Filip Kostic (45m), a passe do avançado de 23 anos.

Este resultado permite à Juve galgar algumas posições e fixar-se a meio da tabela, no 10.º lugar, com 26 pontos. A Salernitana, por seu turno, é 16.ª classificada, com 21.