Giuseppe Marotta esteve quase uma década na Juventus, mas em 2018/19 saiu para o Inter de Milão, onde assumiu as funções de CEO, sendo um dos grandes obreiros do crescimento recente dos nerazzurri.

O dirigente italiano explicou a saída da Juve e assumiu que tinha «estratégias diferentes» daquelas que os donos queriam implementar. Uma delas foi a contratação de Cristiano Ronaldo, por uma verba a rondar os 100 milhões de euros.

«Reconheço que tive 10 bons anos na Juve. Se os donos têm uma linha e uma estratégia diferentes, o gestor dá um passo atrás. Fiz isso com um sorriso no rosto porque dei à Juve o que recebi. A Juve queria rejuvenescer a gestão e com razão. Em parte, não concordei com a operação do Cristiano Ronaldo. Não estou a falar do jogador, mas do ponto de vista económico foi muito exigente. Mas não foi esse o ponto que levou à separação. Foi uma mudança de filosofia e um ciclo que acabou», revelou, em entrevista à DAZN.

Ronaldo assinou em 2018/19 pela Juventus. Em três épocas em Turim fez 134 jogos, marcou 101 golos e deu 20 assistências.