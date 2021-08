Félix Correia é o mais recente reforço do Parma, da Serie B italiana. O atacante chega por empréstimo da Juventus, por um ano, com opção de compra.

Formado no Sporting, onde esteve até 2019, o jogador português conta, ainda, com uma passagem de um ano pela equipa sub-23 do AZ Alkmaar, por empréstimo do Manchester City.