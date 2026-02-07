Kenan Yildiz renovou contrato com a Juventus até 2030, anunciou a «vecchia signora», este sábado.

O atacante de 20 anos, formado no Bayern Munique, é a grande figura da formação de Turim. Yildiz chegou à Juve no verão de 2022 e ganhou um lugar na equipa principal na temporada seguinte.

Em duas épocas e meia na equipa A da Juventus, o internacional pela Turquia marcou 25 golos e deu 19 assistências nos 115 jogos que disputou. Na atual temporada, conta com nove golos e sete assistências em 31 partidas.

O anúncio da renovação de Yildiz foi feito através de um vídeo com a música «Starboy», de The Weeknd, até porque Yildiz significa «estrela» em turco.

