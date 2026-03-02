A Juventus garantiu a renovação de contrato com Weston McKennie. O médio norte-americano terminava a ligação à «vecchia signora» no próximo verão, mas renovou até 2030.

McKennie, de 27 anos, chegou a Turim em 2020 e, pelo meio, ainda esteve cedido ao Leeds durante uma temporada.

Esta época, o internacional norte-americano leva oito golos e cinco assistências em 38 jogos.

