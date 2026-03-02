Internacional
Há 1h e 33min
OFICIAL: Juventus renova com Weston McKennie até 2030
Médio terminava contrato no verão
Médio terminava contrato no verão
A Juventus garantiu a renovação de contrato com Weston McKennie. O médio norte-americano terminava a ligação à «vecchia signora» no próximo verão, mas renovou até 2030.
McKennie, de 27 anos, chegou a Turim em 2020 e, pelo meio, ainda esteve cedido ao Leeds durante uma temporada.
Esta época, o internacional norte-americano leva oito golos e cinco assistências em 38 jogos.
2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣✍🏻— JuventusFC (@juventusfc) March 2, 2026
Weston McKennie rinnova il suo contratto ⚪️⚫️
La news 🗞️ https://t.co/F4MS0pM20T pic.twitter.com/ZjsNdJRtz7
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS