A final da Taça de Itália em futebol, entre a Juventus do português Cristiano Ronaldo e a Atalanta, poderá ter 4.700 adeptos, depois da autorização confirmada esta quinta-feira pelo governo italiano.

«Depois de falar com o ministro da Saúde, confirmei a disposição do governo em abrir 20 por cento do estádio para os adeptos. A Comissão Técnica Científica vai gerar um protocolo para permitir que os adeptos possam assistir ao jogo em segurança, no que diz respeito às regras contra a covid-19», afirmou a subsecretária Andrea Costa, em declarações à imprensa italiana.

A final da competição está agendada para 19 de maio, no Estádio Mapei, casa do Sassuolo, no norte de Itália.

A decisão do governo transalpino surge poucos dias depois de ter sido aprovada a abertura parcial, em 25 por cento, do Estádio Olímpico de Roma, para quatro jogos da fase final do Euro 2020: três da fase de grupos e um dos quartos de final.