Na manhã desta quinta-feira, Kolo Muani chegou a Turim para fazer exames médicos e assinar contrato com a Juventus.

Depois do português Alberto, do V. Guimarães, o avançado francês é o segundo reforço de inverno do clube italiano. Sem lugar no PSG e em desacordo com o treinador Luis Enrique, o internacional francês pretende relançar a carreira em Itália.

De acordo com a imprensa internacional, Kolo Muani deixa o Paris Saint-Germain por empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra, e junta-se aos portugueses Francisco Conceição e Alberto.