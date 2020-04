Douglas Costa é conhecido e elogiado pela sua rapidez e decidiu elevar a fasquia. Desta vez, o jogador da Juventus travou um duelo com a namorada Nathalia Félix, que apresentou-se ao volante de um kart.



Ao sprint, o internacional brasileiro foi mais rápido que Nathalia, beneficiando do lento arranque do kart. Visivelmente satisfeito, Douglas Costas lançou de imediato um desafio a Charles Leclerc, piloto da Ferrari. Será que espera bater em velocidade um Fórmula 1?