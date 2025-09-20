A Juventus empatou este sábado em casa do Hellas Verona, por 1-1, num jogo em que Francisco Conceição esteve em destaque.

O extremo português começou de início e abriu o marcador aos 19 minutos, assistido por Thuram. Sem fugir aquilo que o caracteriza, Conceição tirou dois adversários da frente, puxou para o meio e fuzilou a baliza.

No entanto, o Verona respondeu e o golo do empate foi marcado ainda na primeira parte, aos 44 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Gift Orban.

Os portugueses João Mário e Francisco Conceição foram titulares, com o primeiro a sair aos 83 minutos e o segundo aos 70m.

A Juventus, que tem agora um jogo a mais, está em primeiro lugar, com 10 pontos. O Verona está em 15.º, com três.

De recordar que a Juventus é adversária do Benfica e Sporting na fase liga da Liga dos Campeões

No outro jogo da tarde, o Bolonha venceu em casa o Génova, por 2-1.

O primeiro golo da partida foi apontado aos 63 minutos, através de Mikael Egill Ellertsson. O Bolonha respondeu e operou a reviravolta antes do apito final: Santiago Castro empatou (73m) e Riccardo Orsolini garantiu os três pontos (90+9m).

O português Vitinha foi titular pelo Génova, mas acabou por sair aos 69 minutos.

Com este resultado, o Bolonha está em oitavo lugar, com seis pontos. O Génova está em 17.º, com apenas dois.