VÍDEO: Juventus vence com golo aos 12 segundos e sobe ao pódio
Vechia Signora ultrapassa Milan à condição
A Juventus, com Francisco Conceição a titular, venceu o Lecce de Tiago Gabriel por 1-0, em jogo a contar para a 36.ª jornada da Liga italiana e subiu, à condição, ao terceiro lugar da prova.
O único golo do jogo surgiu logo na primeira jogada do encontro. Dusan Vlahovic, que já havia marcado na jornada passada, fez o golo 12 segundos depois do apito inicial (!). Na saída do pontapé inicial, Cambiaso recebeu no lado esquerdo do ataque e cruzou para o avançado que, com categoria, recebeu o esférico e abriu as contas no marcador num momento em que, certamente, ainda havia adeptos à procura do seu lugar.
— sport tv (@sporttvportugal) May 9, 2026
O tento madrugador fazia antever um jogo com mais golos, mas mais ninguém foi capaz de voltar a bater os dois guarda-redes. A Juventus continua a sonhar com o, ainda que difícil, segundo lugar, uma vez que o Nápoles - caso vença o jogo desta jornada - fica a cinco pontos de distância com dois jogos por jogar até ao final do campeonato. O Milan também pode recuperar o terceiro lugar, caso vença a Atalanta
Com esta vitória, a Juventus é terceira, com 68 pontos. O Lecce, por sua vez, é 17.º com 32 pontos.