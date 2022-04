O Juventus-Inter de Milão, na noite de domingo, foi antecedido por um momento arrepiante em homenagem à Ucrânia, com duas cantoras, a ucraniana Kateryna Pavlenko e a italo-brasileira Gaia Gozzi, a juntarem-se para homenagear o país da Europa de leste, assolado pela invasão russa há cerca de cinco semanas.

Pavlenko, que representou a Ucrânia no Festival da Eurovisão, em 2021, cantou com Gaia a música «Imagine», de John Lennon, no centro do relvado da Juventus, em Turim.

O duo mereceu os holofotes, perante o olhar concentrado e sentido dos atletas de Juventus e Inter e com os adeptos a exibirem as luzes dos respetivos telemóveis.

Em campo, o Inter venceu a Juventus por 1-0, no clássico italiano, também conhecido por «Derby D’Italia», relativo à 31.ª jornada.

Veja o momento:

Outra perspetiva: