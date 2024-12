O avançado da Juventus Dusan Vlahovic entrou num bate-boca com as claques da Juventus, o seu próprio clube, depois do empate por 2-2 com o Veneza, neste sábado.

Foi o décimo empate da Juventus em 16 jogos da Serie A esta época. A equipa esperava garantir uma vitória contra o último classificado mas, mais uma vez, apenas conseguiu um empate perante os seus adeptos.

O jogo terminou com um golo aos 95 minutos, exatamente de Dusan Vlahovic. Converteu uma grande penalidade após uma mão de Candela, do Veneza, mas os festejos não foram os esperados.

Vlahovic pareceu responder aos assobios e aos cânticos que tinham ecoado nas bancadas e gesticulou na direção dos adeptos.

Após o apito final, os jogadores da Juventus foram cumprimentar os seus adeptos, mas a receção não foi nada calorosa. Vlahovic foi visado de novo e respondeu com gestos, agravando ainda mais a situação.

Veja o momento: