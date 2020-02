Dois jogos da jornada inaugural do campeonato da Coreia do Sul, a K-League, foram adiados devido ao surgimento de novos casos de coronavírus detetados naquela região do país.

Foram detetados 52 novos casos no país da nova epidemia, elevando para um total de 156, o que levou a organização da liga sul-coreana a anunciar o adiamento dos jogos em casa do Daegu FC e do Pohang Steelers, dos clubes do sudeste do país, a região mais atingida pelo surto que veio da China.

Os jogos da primeira jornada estavam marcados para a próxima semana e não foram comunicadas novas datas para a realização dos dois jogos adiados.

O coronavírus já provocou mais de 2.200 mortos desde que foi detetado, no final de 2019, em Wuhan, na China.