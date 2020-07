O presidente do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, garantiu na sexta-feira que um possível ataque ao mercado de transferências para contratar uma das figuras alemãs desta época, Kai Havertz, não é possível a nível financeiro.

«Vou ser muito claro: Havertz não será possível financeiramente este ano. Todo o futebol europeu e o Bayern enfrentam grandes desafios financeiros», clarificou, em declarações à estação televisiva germânica Sport1, após acertada a contratação de Leroy Sané ao Manchester City.

Havertz, de 21 anos, cumpre a quarta época na equipa principal do Bayer Leverkusen, adversário do Bayern este sábado, na final da Taça da Alemanha. Os números das últimas duas épocas, incluindo a atual, tornaram-no um dos protagonistas do clube: leva 42 jogos em 2019/2020, tantos quantos na época anterior, além de 16 golos. Em 2018/2019 marcou 20.