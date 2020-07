O avançado brasileiro Vágner Love vai representar o Kairat, clube do Cazaquistão.

O jogador de 36 anos chegou na madrugada desta segunda-feira a território cazaque, onde vai prosseguir a carreira após ter acertado a cisão de contrato com o Corinthians, no início de junho. O próprio já tinha anunciado, no final de junho, que o Kairat seria o seu destino.

Vencedor, entre outros títulos, de duas Copa América pela seleção e de uma Taça UEFA pelo CSKA Moscovo, frente ao Sporting, em 2005, Vágner Love parte para o nono clube na sua carreira.

No país natal, o internacional brasileiro representou o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians e, além dos russos do CSKA, jogou ainda no Shandong Luneng (China), Mónaco (França) e nos turcos do Alanyaspor e do Besiktas.

A chegada de Love ao Cazaquistão acontece depois de, na sexta-feira, a liga de futebol ter sido suspensa pela segunda vez devido à pandemia da covid-19, que colocou medidas restritivas adicionais no país, como a suspensão de eventos desportivos, pelo menos por duas semanas.