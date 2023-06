O futebol saudita tem recebido vários nomes de peso do futebol mundial, como é o caso de Kalidou Koulibaly, recentemente oficializado no Al Hilal. O internacional senegalês abordou a mudança para a Arábia e assumiu que o salário que vai auferir foi determinante para ter saído do Chelsea.

«Não o posso negar. Vou poder ajudar toda a minha família a viver bem, desde os meus pais aos meus primos, e apoiar as atividades da minha associação "Capitaine du Coeur", no Senegal. Começámos a construir uma clínica na aldeia dos meus pais. (…) Tenho muitos projetos para ajudar os jovens», explicou o defesa-central de 32 anos ao La Reppublica.

Koulibaly destacou ainda a vertente religiosa. «Sou muçulmano, chego a um país ideal para mim e para a minha família. Meca está perto. Eu sou crente, por isso é importante para mim. Estou no lugar onde pertenço, é onde me vou sentir melhor.»

Depois de várias épocas no Nápoles, o internacional senegalês rumou na última temporada ao Chelsea, onde fez 32 jogos, mas não conseguiu causar o impacto que teve nos italianos.

Segundo a imprensa inglesa, vai receber cerca de 30 milhões de euros por cada um dos três anos de contrato com o Al Hilal.