Kanye West - agora conhecido como Ye - viu o quarto concerto cancelado na Europa. Desta vez, o artista norte-americano foi impedido de atuar na Suíça, depois de o Basileia ter recusado a utilização do seu estádio, o St. Jakob Park, que é o maior do país.

O clube suíço afirmou que realizou uma análise minuciosa. Porém, tal como noutros casos, as declarações de Kanye West fecharam a porta ao concerto. «Não podemos, de acordo com os nossos valores, oferecer um palco ao artista em questão», afirmou o Basileia.

West, recorde-se, teve declarações antissemitas e pró-nazis, de que já se retratou. A Suíça torna-se assim no quarto país europeu em que o norte-americano tem de cancelar ou adiar, já depois de Polónia, França e Reino Unido.

O concerto estava marcado para 26 de junho. A última vez que atuou na Suíça foi em 2013.

West foi até mesmo proibido de entrar no Reino Unido, devido às declarações antissemitas. O «rapper» publicou imagens de suásticas nas redes sociais, a declarar a sua admiração pelo nazismo, a gravar a música «Heil Hitler». Vendeu, ainda, t-shirts com símbolos nazis.

Em janeiro, pediu desculpa num anúncio no Wall Street Journal, afirmando que «não era nazi nem anti-semita». Alegou posteriormente que as suas ações resultaram de uma crise de saúde mental e de episódios bipolares.

Kanye West continuará a digressão europeia com Portugal em vista. O norte-americano tem concentro no Estádio do Algarve no dia 7 de agosto. Faltam, ainda, atuações na Turquia, Países Baixos, Itália e Espanha.