O futebolista francês Karim Benzema sublinhou, este sábado, depois de confirmada a ausência do Mundial 2022, por lesão, que deu primazia à «razão» para dar o seu lugar a alguém que possa ajudar a seleção de França na prova a disputar no Qatar.

«Nunca desisto na minha vida, mas esta noite há que pensar na equipa, como sempre fiz. Por isso, a razão diz-me para deixar o meu lugar a alguém que possa ajudar o nosso grupo a fazer um belo Mundial. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio», pode ler-se, na mensagem partilhada por Karim Benzema, na rede social Instagram.

O atual vencedor da Bola de Ouro saiu lesionado do treino, este sábado, tendo a Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmado, esta noite, o afastamento do jogador do Real Madrid.

«Karim Benzema foi obrigado a interromper o treino coletivo por sentir dores no quadríceps da coxa esquerda. Fez uma ressonância magnética num hospital em Doha, que infelizmente confirmou uma lesão no reto femoral, que exigirá um período de recuperação de três semanas», indicam.

Até ao momento, ainda não foi anunciado um substituto para Benzema, algo que o selecionador Didier Deschamps pode fazer até segunda-feira, véspera do encontro dos gauleses ante a Austrália e que marca o início da defesa do título mundial por parte dos campeões de 2018.

Esta não é a primeira alteração por lesão para o Mundial 2022 na seleção de França, em relação à convocatória original. Randal Kolo Muani já tinha sido chamado para substituir Christopher Nkunku, que nas últimas horas ficou a saber que tem uma lesão grave e data incerta para o regresso.