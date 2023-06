Karim Benzema foi homenageado esta quinta-feira pelo jornal espanhol Marca e, após uma ronda de questões acerca do seu percurso no Real Madrid, foi confrontado com as várias notícias das últimas horas que dão conta da iminente saída do avançado francês para o futebol saudita.

«Tenho um jogo no sábado, treino amanhã [sexta-feira], estou em Madrid», começou por dizer, antes de comentar os rumores.

«Porque vou falar do futuro se estou no Real Madrid? O que falam é internet e a realidade não é a internet», completou.

Benzema termina contrato com os merengues este verão e a imprensa internacional tem colocado o jogador de 35 anos na rota do Al Ittihad, campeão saudita orientado pelo português Nuno Espírito Santo.